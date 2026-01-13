От Поволжья до границы с Афганистаном: Талалаев выбрал соперников «Балтики»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

«Балтика» в рамках подготовки к весенней части чемпионата России проведёт в Турции 8 товарищеских матчей. Список спарринг-партнёров опубликовала пресс-служба калининградского клуба.

25 января тренерский штаб Андрея Талалаева проверит своих подопечных в матче против клуба из Узбекистана «Сурхан» (Термез). 5 февраля балтийцы сыграют сразу два поединка против ФК «Челябинск» и казахского «Ордабасы». 12 февраля будут матчи против воронежского «Факела» и узбекского «Навбахора». 18 февраля также две встречи с «Ахматом» из Грозного и ещё одной командой из Казахстана «Кайсар». Последняя проверка перед перезапуском футбольного чемпионата предстоит бело-синим в матче с самарскими «Крыльями Советов».

Калининградский клуб планирует организовать трансляцию товарищеских игр.