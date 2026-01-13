Жители Полесска обнаружили мёртвой 76-летнюю соседку, которая затапливала их квартиру

ВКонтакте

В Полесске пожилая женщина умерла в своей квартире, затопив квартиру соседей. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона, информацию подтвердили в ГУ МЧС.

ЧП произошло 12 января в двухэтажном доме довоенной постройки. Жильцы первого этажа не могли достучаться до соседки сверху — никто не открывал, отчаявшись они вызвали спасателей, которые вскрыли дверь в квартиру одинокой пенсионерки. В помещении обнаружили тело 76-летней хозяйки. Сотрудники МЧС перекрыли воду и вызвали полицейских. Причину смерти пожилой женщины установит судебно-медицинская экспертиза. В МЧС добавили, что на вызове, который поступил в 21:40, работало четыре сотрудника и одна единица техники, спасатели вернулись в подразделение в 22:30.