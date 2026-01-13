Жители дома в Рябиновке полтора года добиваются безопасности электрощита, однажды уже ставшего причиной пожара (фото)

ВКонтакте

Электрощит в жилом доме на Матроса Желтова в Рябиновке, неисправность которого осенью 2024 года стала причиной пожара, до сих пор представляет опасность. Об этом рассказал «Клопс» хозяин одной из квартир Евгений В., который вот уже полтора года добивается решения этой проблемы.

После происшествия щиток починили, входящий кабель, вызвавший возгорание, привели в порядок. Однако шкаф с оборудованием по сей день открыт, а проводка не заизолирована и кое-как держится на скрутках. Более того, вокруг него громоздится горючий хлам.

Ассортимент барахла поражает воображение: тут и пластиковые панели, и старый матрас, и металлическая дверь, и холодильник, и синтетическая шуба, и автомобильные покрышки, и просто бытовой мусор в пластиковых пакетах и без них. Очевидно, что свалку устроил кто-то из соседей, но львиная доля валяется там годами, и установить владельца богатств жильцам так и не удалось.

Управляющая компания, по словам Евгения, только обещает вывезти все эти бесхозные вещи, но в реальности ничего не меняется. В понедельник, 12 января, мужчина получил ответ на своё обращение из областного министерства контроля. Чиновники пообещали «провести профилактические мероприятия» и заверили, что «УК «Народная» <...> даны рекомендации по надлежащему содержанию мест общего пользования». Такой ответ Евгения не устраивает — он подал жалобу в областные ГУ МЧС и в прокуратуру.

«Надеюсь, — подытожил он, — ответственные лица наконец выполнят свои обязанности».