Калининградцы вынуждены парковаться в сугробах на тротуаре: юрист объяснил, будет ли штраф и эвакуация

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде неубранный снег породил новую проблему: водители стали парковаться на тротуарах, утверждая, что не видели границ дороги. Чем это грозит, «Клопс» рассказал юрист общества защиты прав автомобилистов Пётр Губенко.

По словам эксперта, многое зависит от конкретных обстоятельств. «Есть судебная практика, связанная с занесённой снегом разметкой. Например, водитель не видит сплошную линию и делает разворот. В этом случае нет состава административного правонарушения — ни умысла, ни неосторожности. Думаю, такой же подход может применяться и к парковке, если границы дороги не видны из-за сугробов», — пояснил юрист.

По словам Губенко, в таких случаях может быть применена статья о малозначительности нарушения. Если не причинён ущерб, а обстоятельства действительно необычные, производство по делу могут прекратить. Однако это решает должностное лицо, и исход зависит от его позиции.

«Если инспектор считает, что тротуар был различим, а водитель говорит, что нет, это становится предметом спора. Увы, в таких делах часто верят на слово сотруднику. Поэтому универсального совета тут быть не может», — добавил Пётр Губенко.

Юрист рекомендует не полагаться на снег как оправдание. Даже если тротуар не виден, машину могут эвакуировать, а водителя — оштрафовать.

«Лучше вообще не парковаться в зоне, где есть сомнения. Инспектор может составить протокол, а суд — вынести постановление на его основе. Такие случаи у нас происходят регулярно», — подчеркнул Губенко.