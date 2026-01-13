Синоптики рассказали, сколько ещё калининградцам и жителям области придётся терпеть сильные морозы

ВКонтакте

Калининградскую область ожидает продолжительный период сильных холодов. После кратковременной оттепели в четверг в регион вернутся морозы, которые могут усилиться на следующей неделе, пишут в телеграм-канале сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В пятницу показания на столбиках термометра будет колебаться от –5 днём до -15 ночью, а в отдельных районах возможны и более сильные похолодания. В течение следующей недели не исключается падение температур до -20. «Под властью антициклона существенные осадки в нашем регионе будут маловероятны», — отмечают синоптики.

Все идёт к тому, что январь по средней температуре выйдет самым холодным за долгие годы. <...> Сейчас отклонение от климатической нормы на метеостанции Калининграда составляет -4,3°С», — говорится в сообщении.