Светофор в центре Зеленоградска столкнул лбами водителей и сделал из пешеходов нарушителей (фото)

«Клопс» продолжает проект «Сам себе гаишник», цель которого — донести идеи автомобилистов до ГИБДД и мэрии. В редакцию поступило уже 939 предложений. В очередном выпуске рассказываем о текущих дорожных проблемах.
В самом центре Зеленоградска, на перекрёстке улиц Тургенева и Ленина, регулярно происходят дорожные конфликты. Причина проблем — неудобный светофор, который провоцирует заторы, а пешеходов вынуждает нарушать правила.
Автомобилисты, двигающиеся от пешеходной зоны в сторону выезда из города, нередко не успевают проехать на зелёный и останавливаются прямо на перекрёстке, блокируя выезд с улицы Ленина. Водители сигналят друг другу, возникают перепалки, и так изо дня в день.
«Когда подъезжаешь к пешеходному переходу, видишь красный и ждёшь, что пойдут люди. Но для пешеходов зелёный не загорается, зато он загорается тем, кто выезжает с Ленина. Весь поток упирается в машины на Тургенева, проехать невозможно», — рассказывает местный житель Пётр.
Пешеходам тоже непросто. Чтобы перейти двухполосную дорогу, приходится ждать почти полторы минуты. За это время у зебры с обеих сторон скапливаются десятки людей — рядом находится пешеходная зона, которая особенно популярна у туристов.
Люди мнутся на узком тротуаре, мешают друг другу и часто решаются перейти на красный или в неположенном месте. Не спасают ни заборы, ни плакаты с призывами соблюдать ПДД.
Как изменить ситуацию к лучшему
Решить проблему можно, изменив режим работы светофора. Сейчас зелёный сигнал для пешеходов включается сразу после того, как проедут автомобили с Ленина. Если разрешить проход после проезда машины с Тургенева, перекрёсток не будет блокироваться.
Транспортный инженер Николай Мельков предлагает другое решение, заметив, что сейчас машины тормозят из-за приподнятого пешеходного перехода. По мнению эксперта, не нужно совмещать такую зебру и светофор. Для безопасности можно оставить что-то одно.
Как отмечают горожане, на улицах с высоким пешеходным трафиком логично отдавать приоритет людям, а не транспорту. Поток автомобилей можно регулировать, дольше удерживая их на въезде в город, чтобы разгрузить центр.
Для участия в проекте «Сам себе гаишник» присылайте предложения или просьбы на почту auto@klops.ru, а также оставляйте обращения в группе «Клопс» «ВКонтакте». К тексту нужно приложить фотографию с описанием проблемного участка.