Светофор в центре Зеленоградска столкнул лбами водителей и сделал из пешеходов нарушителей (фото)

«Клопс» продолжает проект «Сам себе гаишник», цель которого — донести идеи автомобилистов до ГИБДД и мэрии. В редакцию поступило уже 939 предложений. В очередном выпуске рассказываем о текущих дорожных проблемах.

В самом центре Зеленоградска, на перекрёстке улиц Тургенева и Ленина, регулярно происходят дорожные конфликты. Причина проблем — неудобный светофор, который провоцирует заторы, а пешеходов вынуждает нарушать правила.

Автомобилисты, двигающиеся от пешеходной зоны в сторону выезда из города, нередко не успевают проехать на зелёный и останавливаются прямо на перекрёстке, блокируя выезд с улицы Ленина. Водители сигналят друг другу, возникают перепалки, и так изо дня в день.

«Когда подъезжаешь к пешеходному переходу, видишь красный и ждёшь, что пойдут люди. Но для пешеходов зелёный не загорается, зато он загорается тем, кто выезжает с Ленина. Весь поток упирается в машины на Тургенева, проехать невозможно», — рассказывает местный житель Пётр.

Пешеходам тоже непросто. Чтобы перейти двухполосную дорогу, приходится ждать почти полторы минуты. За это время у зебры с обеих сторон скапливаются десятки людей — рядом находится пешеходная зона, которая особенно популярна у туристов.