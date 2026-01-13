17:41

Калининградка снимала ролики на улицах, чтобы попасть в телешоу «Выжить в Стамбуле» с Ляйсан Утяшевой

  1. Калининград
Автор:
Калининградка снимала ролики на улицах, чтобы попасть в телешоу «Выжить в Стамбуле» с Ляйсан Утяшевой - Новости Калининграда
Калининградка снимала ролики на улицах, чтобы попасть в телешоу «Выжить в Стамбуле» с Ляйсан Утяшевой - Новости Калининграда
Калининградка снимала ролики на улицах, чтобы попасть в телешоу «Выжить в Стамбуле» с Ляйсан Утяшевой - Новости Калининграда

Домохозяйка из Калининграда участвует в шоу «Выжить в Стамбуле». Чтобы попасть на проект, она обратилась за помощью к землякам. Первый выпуск передачи вышел на ТНТ в воскресенье, 11 января. 

По правилам игры, звёзды шоу-бизнеса образуют одну команду, а обычные люди — другую. Участники других сезонов проходили испытания в Дубае и Самарканде. Теперь их приключения перенеслись в Стамбул. Победитель получает 10 млн рублей. 

В команде звёзд участвуют: 

  • певица Миа Бойка,
  • ведущая шоу «Алёна, блин!» Алёна Жигалова, 
  • актриса Мария Горбань, 
  • актёр Кузьма Сапрыкин,
  • юрист Катя Гордон, 
  • рэпер Серёга, 
  • юморист Магомед Муртазаалиев.

Мама двоих детей Алёна Гром отличилась тем, что выходила с плакатами на улицы Калининграда и агитировала прохожих попросить у ведущих взять её на шоу. В народной команде с ней оказались участники из Тюмени, Барнаула, Батайска, Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми. 

По итогам первого испытания победила команда звёзд. Они отправились ночевать в виллу. Проигравшие оказались в лесу, провели ночь в недостроенных шалашах, а на утро должны были прислуживать звёздам. Они приготовили завтрак и перемыли грязную посуду.  

Тренер, учитель и скалолаз из Калининграда поучаствовали в шоу «Суперниндзя» на СТС.

822
Шоу-бизнес