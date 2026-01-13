Калининградка снимала ролики на улицах, чтобы попасть в телешоу «Выжить в Стамбуле» с Ляйсан Утяшевой

ВКонтакте

Домохозяйка из Калининграда участвует в шоу «Выжить в Стамбуле». Чтобы попасть на проект, она обратилась за помощью к землякам. Первый выпуск передачи вышел на ТНТ в воскресенье, 11 января.

По правилам игры, звёзды шоу-бизнеса образуют одну команду, а обычные люди — другую. Участники других сезонов проходили испытания в Дубае и Самарканде. Теперь их приключения перенеслись в Стамбул. Победитель получает 10 млн рублей.

В команде звёзд участвуют:

певица Миа Бойка,

ведущая шоу «Алёна, блин!» Алёна Жигалова,

актриса Мария Горбань,

актёр Кузьма Сапрыкин,

юрист Катя Гордон,

рэпер Серёга,

юморист Магомед Муртазаалиев.

Мама двоих детей Алёна Гром отличилась тем, что выходила с плакатами на улицы Калининграда и агитировала прохожих попросить у ведущих взять её на шоу. В народной команде с ней оказались участники из Тюмени, Барнаула, Батайска, Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми.

По итогам первого испытания победила команда звёзд. Они отправились ночевать в виллу. Проигравшие оказались в лесу, провели ночь в недостроенных шалашах, а на утро должны были прислуживать звёздам. Они приготовили завтрак и перемыли грязную посуду.