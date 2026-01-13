Калининградка снимала ролики на улицах, чтобы попасть в телешоу «Выжить в Стамбуле» с Ляйсан Утяшевой

Домохозяйка из Калининграда участвует в шоу «Выжить в Стамбуле». Чтобы попасть на проект, она обратилась за помощью к землякам. Первый выпуск передачи вышел на ТНТ в воскресенье, 11 января.
По правилам игры, звёзды шоу-бизнеса образуют одну команду, а обычные люди — другую. Участники других сезонов проходили испытания в Дубае и Самарканде. Теперь их приключения перенеслись в Стамбул. Победитель получает 10 млн рублей.
В команде звёзд участвуют:
- певица Миа Бойка,
- ведущая шоу «Алёна, блин!» Алёна Жигалова,
- актриса Мария Горбань,
- актёр Кузьма Сапрыкин,
- юрист Катя Гордон,
- рэпер Серёга,
- юморист Магомед Муртазаалиев.
Мама двоих детей Алёна Гром отличилась тем, что выходила с плакатами на улицы Калининграда и агитировала прохожих попросить у ведущих взять её на шоу. В народной команде с ней оказались участники из Тюмени, Барнаула, Батайска, Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми.
По итогам первого испытания победила команда звёзд. Они отправились ночевать в виллу. Проигравшие оказались в лесу, провели ночь в недостроенных шалашах, а на утро должны были прислуживать звёздам. Они приготовили завтрак и перемыли грязную посуду.
