Сложная среда: в МЧС предупредили о грядущем усилении ветра в Калининградской области до 15 м/с

В среду днём в Калининградской области усилится юго-восточный ветер, ожидаются порывы до 12-15 м/с. Прогноз опубликовали в официальном телеграм-канале регионального МЧС.

«14 января по Калининградской области с 12:00 до 15:00 ожидается усиление юго-восточного ветра до 12-15 метров в секунду, сильный снег, отложение замерзающего снега, по западу области местами гололёд. Ухудшение видимости в снеге до 500-1000 метров. На дорогах — гололедица, снежный накат. Будьте внимательны и осторожны!» — призывают в сообщении.