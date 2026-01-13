В Калининграде сняли гирлянды с трамваев и троллейбусов и по ночам убирают остальную новогоднюю атрибутику

В Калининграде с общественного транспорта сняли вуаль из жёлтых фонариков и постепенно убирают другую праздничную атрибутику. Об этом «Клопс» рассказал директор «Калининград-ГорТранса» Владимир Фомин.
«Гирлянды уже сняты с линии. По поводу наклеек и других украшений — их тоже убирают в плановом режиме. Так как большое количество, можем это делать только ночью», — добавил Фомин.
Трамваи в фонариках горожане заметили в конце декабря. Новогоднее оформление появилось и на другом общественном транспорте.