В Калининграде вечерами трамваи идут экспрессом по новому маршруту

В Калининграде по вечерам появляются трамвайные экспресс-рейсы. Это происходит в те часы, когда вагоны отправляются в депо, сообщили «Клопс» работники «Калининград-ГорТранса».

Когда трамвай поворачивает с Фестивальной Аллеи на Советский проспект, он едет к площади Победы, а дальше без остановок идёт по Ленинскому через эстакадный мост к проспекту Калинина. Высадив там пассажиров, вагон уходит в парк.

Похожая схема у трамвая №3. Он отправляется от Центрального парка, доезжает до центра, а затем экспрессом следует к Южному вокзалу. Ранее вагоны направлялись в депо через Октябрьский остров. Попасть на такие экспрессы можно после 21 часа вечера.

У вечерних маршрутов нет официального номера, вы не увидите на вагоне привычную цифру. Куда направляется транспорт, пассажирам сообщают водители и кондукторы.

Постоянное движение по Ленинскому проспекту невозможно: участок эстакады находится в аварийном состоянии. Трамваи вернутся туда для регулярных поездок не раньше 2030 года, после строительства нового моста. Сейчас специалисты выбирают подходящую концепцию будущей эстакады.