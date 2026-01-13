13:14

Калининградский зоопарк вновь ищет строителя медвежатника за 476 млн рублей

Власти Калининграда выделят почти полмиллиарда рублей на обустройство нового медвежатника в зоопарке. Соответствующая сумма заложена в бюджете города на ближайшие три года.

Строительство будет вестись в соответствии с утверждённым проектом. В комплексе разместят бассейн с подводным обзором, водопад, искусственные скалы. В районе Паркового ручья построят несколько деревянных смотровых площадок.

Визуализация нового вольера для медведей | Фото: Калининградский зоопарк
Визуализация нового вольера для медведей. Фото: Калининградский зоопарк

Новый медвежатник появится на месте вольера для лосей. Общая площадь участка составляет 7,1 тысячи квадратных метров. Стоимость строительства оценена в 476 млн рублей:

  • на работы в 2026 году выделят 188 млн рублей;
  • в 2027-м — 235 млн рублей;
  • в 2028-м — 53 млн рублей.

Существующий медвежатник появился в зоопарке в 1936 году. Он устарел и не подходит для крупных животных.

В 2023 году зоопарк предпринял несколько попыток найти подрядчика. Тогда на работы выделяли 334 миллионов рублей, желающих не нашлось.

