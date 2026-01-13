Калининградский зоопарк вновь ищет строителя медвежатника за 476 млн рублей

ВКонтакте

Власти Калининграда выделят почти полмиллиарда рублей на обустройство нового медвежатника в зоопарке. Соответствующая сумма заложена в бюджете города на ближайшие три года.

Строительство будет вестись в соответствии с утверждённым проектом. В комплексе разместят бассейн с подводным обзором, водопад, искусственные скалы. В районе Паркового ручья построят несколько деревянных смотровых площадок.