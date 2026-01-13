«Локомотив» — «Ленинградка»: почему нужно попасть на волейбольный суперматч в Калининграде

ВКонтакте

В Калининграде пройдёт волейбольный суперматч соседей по таблице в Суперлиге между «Локомотивом» и «Ленинградкой». Кто фаворит встречи и как попасть на матч, читайте в обзоре «Клопс».

О соперниках

Калининградский «Локомотив» — действующий чемпион страны и один из фаворитов нынешней Суперлиги. Команда отличается мощным блоком, быстрым темпом и разнообразной атакой. В текущем сезоне «Локомотив» уже трижды встречался с «Ленинградкой» — на групповом этапе Кубка Победы и в первом круге Суперлиги. Каждый поединок сопровождался напряжённой борьбой.

Соперник из Санкт-Петербурга известен своей упорной игрой, хорошей работой у сетки и способностью менять темп в нужный момент. В выездных матчах команда нередко демонстрирует стабильность и волю к победе. Гости приедут в Калининград по-спортивному злые: в последнем туре они оступились в матче с одним из принципиальных соперников — «Заречьем-Одинцово».

Подготовка и тактика

По словам главного тренера Андрея Воронкова, калининградки вернулись с выездной игры со столичным «Динамо» и уже на следующий день начали подготовку к матчу. «Работа идёт по плану, тренируемся дважды в день. Уделяем внимание физподготовке и разбираем соперника на видео. Мы уже играли с этой командой в сезоне, но теорию ни в коем случае не пропускаем», — отметил наставник в интервью «Клопс».

Тренерский штаб делает ставку не только на командную тактику, но и на проработку индивидуальных элементов — подачу, приём, блок и контратаку. Состав на матч будет зависеть от самочувствия игроков. Возможны точечные замены, чтобы сохранить темп и свежесть.

Ключевые игроки и ожидания

В составе «Локомотива» выступает лучший бомбардир Суперлиги — Киси Насименто, набравшая 329 очков. Другие наши девушки регулярно попадают в сборные тура: калининградок отмечают на всероссийском уровне. Самый результативный игрок «Ленинградки» Анастасия Гарелик — 181 очко (29-е место в Суперлиге).

Обе команды явно недобрали побед в чемпионате и, к удивлению многих, занимают места лишь в середине турнирной таблице: «Локомотив» — пятый, гости из Санкт-Петербурга — на строчку ниже. У клуба с берегов Невы есть матч в запасе.