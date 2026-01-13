12:09

«Локомотив» — «Ленинградка»: почему нужно попасть на волейбольный суперматч в Калининграде

  1. Калининград
Автор:
«Локомотив» — «Ленинградка»: почему нужно попасть на волейбольный суперматч в Калининграде - Новости Калининграда | Фото волейбольного клуба &quot;Локомотив&quot;
«Локомотив» — «Ленинградка»: почему нужно попасть на волейбольный суперматч в Калининграде - Новости Калининграда | Фото волейбольного клуба &quot;Локомотив&quot;
«Локомотив» — «Ленинградка»: почему нужно попасть на волейбольный суперматч в Калининграде - Новости Калининграда | Фото волейбольного клуба &quot;Локомотив&quot;
Фото волейбольного клуба "Локомотив"

В Калининграде пройдёт волейбольный суперматч соседей по таблице в Суперлиге между «Локомотивом» и «Ленинградкой». Кто фаворит встречи и как попасть на матч, читайте в обзоре «Клопс».

О соперниках

Калининградский «Локомотив» — действующий чемпион страны и один из фаворитов нынешней Суперлиги. Команда отличается мощным блоком, быстрым темпом и разнообразной атакой. В текущем сезоне «Локомотив» уже трижды встречался с «Ленинградкой» — на групповом этапе Кубка Победы и в первом круге Суперлиги. Каждый поединок сопровождался напряжённой борьбой.

Соперник из Санкт-Петербурга известен своей упорной игрой, хорошей работой у сетки и способностью менять темп в нужный момент. В выездных матчах команда нередко демонстрирует стабильность и волю к победе. Гости приедут в Калининград по-спортивному злые: в последнем туре они оступились в матче с одним из принципиальных соперников — «Заречьем-Одинцово». 

Подготовка и тактика

По словам главного тренера Андрея Воронкова, калининградки вернулись с выездной игры со столичным «Динамо» и уже на следующий день начали подготовку к матчу. «Работа идёт по плану, тренируемся дважды в день. Уделяем внимание физподготовке и разбираем соперника на видео. Мы уже играли с этой командой в сезоне, но теорию ни в коем случае не пропускаем», — отметил наставник в интервью «Клопс».

Тренерский штаб делает ставку не только на командную тактику, но и на проработку индивидуальных элементов — подачу, приём, блок и контратаку. Состав на матч будет зависеть от самочувствия игроков. Возможны точечные замены, чтобы сохранить темп и свежесть.

Ключевые игроки и ожидания

В составе «Локомотива» выступает лучший бомбардир Суперлиги — Киси Насименто, набравшая 329 очков. Другие наши девушки регулярно попадают в сборные тура: калининградок отмечают на всероссийском уровне. Самый результативный игрок «Ленинградки» Анастасия Гарелик — 181 очко (29-е место в Суперлиге). 

Обе команды явно недобрали побед в чемпионате и, к удивлению многих, занимают места лишь в середине турнирной таблице: «Локомотив» — пятый, гости из Санкт-Петербурга — на строчку ниже. У клуба с берегов Невы есть матч в запасе. 

Команда И В П Оч Пар
1 Динамо-Ак Барс (Казань) 17 15 2 46 48:12
2 Уралочка-НТМК (Свердловская обл.) 17 13 4 42 46:16
3 Заречье-Одинцово (Московская обл.) 17 12 5 37 41:24
4 Динамо (Москва) 17 11 6 32 42:30
5 Локомотив (Калининградская обл.) 17 10 7 30 35:28
6 Ленинградка (Санкт-Петербург) 16 10 6 29 35:25
7 Омичка (Омская обл.) 16 8 8 24 30:33
8 Корабелка (Санкт-Петербург) 17 8 9 22 27:35
9 Тулица (Тульская обл.) 17 7 10 23 29:34
10 Протон (Саратов) 17 7 10 20 30:36
11 Динамо-Метар (Челябинск) 17 6 11 17 26:42
12 Енисей (Красноярск) 17 4 13 11 22:46
13 Динамо (Краснодар) 17 4 13 11 21:44
14 Минчанка (Минск) 17 3 14 10 19:46

Прогноз

Матч обещает быть напряжённым. Команды хорошо знают друг друга, что добавляет интриги. Особенно интересной может оказаться первая партия — здесь важно перехватить контроль на подаче и в приёме. У нашей команды стартовый отрезок в последнее время часто как раз и не задаётся. 

«Впереди у нас несколько подряд матчей с очень серьёзными соперниками, и готовимся мы к ним максимально ответственно. Все игроки на данный момент работают полноценно, и мы приложим все силы, чтобы порадовать болельщиков хорошей игрой и победой», — прокомментировал «Клопс» подготовку главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков. 

Игра 17 января стартует в 18:00. Место встречи без изменений — дворец спорта «Янтарный». Билеты можно купить на сайте «Клопс Афиша».

139
Спорт