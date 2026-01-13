«Локомотив» — «Ленинградка»: почему нужно попасть на волейбольный суперматч в Калининграде

В Калининграде пройдёт волейбольный суперматч соседей по таблице в Суперлиге между «Локомотивом» и «Ленинградкой». Кто фаворит встречи и как попасть на матч, читайте в обзоре «Клопс».
О соперниках
Калининградский «Локомотив» — действующий чемпион страны и один из фаворитов нынешней Суперлиги. Команда отличается мощным блоком, быстрым темпом и разнообразной атакой. В текущем сезоне «Локомотив» уже трижды встречался с «Ленинградкой» — на групповом этапе Кубка Победы и в первом круге Суперлиги. Каждый поединок сопровождался напряжённой борьбой.
Соперник из Санкт-Петербурга известен своей упорной игрой, хорошей работой у сетки и способностью менять темп в нужный момент. В выездных матчах команда нередко демонстрирует стабильность и волю к победе. Гости приедут в Калининград по-спортивному злые: в последнем туре они оступились в матче с одним из принципиальных соперников — «Заречьем-Одинцово».
Подготовка и тактика
По словам главного тренера Андрея Воронкова, калининградки вернулись с выездной игры со столичным «Динамо» и уже на следующий день начали подготовку к матчу. «Работа идёт по плану, тренируемся дважды в день. Уделяем внимание физподготовке и разбираем соперника на видео. Мы уже играли с этой командой в сезоне, но теорию ни в коем случае не пропускаем», — отметил наставник в интервью «Клопс».
Тренерский штаб делает ставку не только на командную тактику, но и на проработку индивидуальных элементов — подачу, приём, блок и контратаку. Состав на матч будет зависеть от самочувствия игроков. Возможны точечные замены, чтобы сохранить темп и свежесть.
Ключевые игроки и ожидания
В составе «Локомотива» выступает лучший бомбардир Суперлиги — Киси Насименто, набравшая 329 очков. Другие наши девушки регулярно попадают в сборные тура: калининградок отмечают на всероссийском уровне. Самый результативный игрок «Ленинградки» Анастасия Гарелик — 181 очко (29-е место в Суперлиге).
Обе команды явно недобрали побед в чемпионате и, к удивлению многих, занимают места лишь в середине турнирной таблице: «Локомотив» — пятый, гости из Санкт-Петербурга — на строчку ниже. У клуба с берегов Невы есть матч в запасе.
|№
|Команда
|И
|В
|П
|Оч
|Пар
|1
|Динамо-Ак Барс (Казань)
|17
|15
|2
|46
|48:12
|2
|Уралочка-НТМК (Свердловская обл.)
|17
|13
|4
|42
|46:16
|3
|Заречье-Одинцово (Московская обл.)
|17
|12
|5
|37
|41:24
|4
|Динамо (Москва)
|17
|11
|6
|32
|42:30
|5
|Локомотив (Калининградская обл.)
|17
|10
|7
|30
|35:28
|6
|Ленинградка (Санкт-Петербург)
|16
|10
|6
|29
|35:25
|7
|Омичка (Омская обл.)
|16
|8
|8
|24
|30:33
|8
|Корабелка (Санкт-Петербург)
|17
|8
|9
|22
|27:35
|9
|Тулица (Тульская обл.)
|17
|7
|10
|23
|29:34
|10
|Протон (Саратов)
|17
|7
|10
|20
|30:36
|11
|Динамо-Метар (Челябинск)
|17
|6
|11
|17
|26:42
|12
|Енисей (Красноярск)
|17
|4
|13
|11
|22:46
|13
|Динамо (Краснодар)
|17
|4
|13
|11
|21:44
|14
|Минчанка (Минск)
|17
|3
|14
|10
|19:46
Прогноз
Матч обещает быть напряжённым. Команды хорошо знают друг друга, что добавляет интриги. Особенно интересной может оказаться первая партия — здесь важно перехватить контроль на подаче и в приёме. У нашей команды стартовый отрезок в последнее время часто как раз и не задаётся.
«Впереди у нас несколько подряд матчей с очень серьёзными соперниками, и готовимся мы к ним максимально ответственно. Все игроки на данный момент работают полноценно, и мы приложим все силы, чтобы порадовать болельщиков хорошей игрой и победой», — прокомментировал «Клопс» подготовку главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков.
Игра 17 января стартует в 18:00. Место встречи без изменений — дворец спорта «Янтарный». Билеты можно купить на сайте «Клопс Афиша».