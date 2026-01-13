Реконструкцию бастиона «Литва» пообещали завершить к лету этого года

ВКонтакте

Полную реконструкцию калининградского бастиона «Литва» завершат к лету 2026 года. Такое заявление сделал генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк, его слова приводит ТАСС.

«В 2025 году шли активные реставрационные работы в историко-культурном центре «Бастион "Литва"». Работы масштабные, они связаны с отделкой фасадов, реставрацией, с полной переделкой перекрытий, снятием земляного вала. В следующем году реконструкция будет завершена. Тот перечень, который заложен в контракте у подрядчика, будет выполнен летом 2026 года», — пообещал глава музея-заповедника.

Бастион «Литва» — казематированное береговое укрепление середины XIX века, построенное по проекту Эрнста Людвига фон Астера. Сооружение из красного кирпича на гранитном цоколе входило в систему вальных укреплений Кёнигсберга и было разоружено в начале XX века. В советский период его помещения использовались как склады. В 1981 году объект взяли под государственную охрану как памятник регионального значения. В 2022-м бастион передали Музею Мирового океана, который планирует разместить здесь фондохранилище, реставрационные мастерские и экспозицию.



