Основные магистрали чистые, но пробки на 8 баллов: калининградцы буксуют во дворах и на маленьких улочках

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Самая большая пробка в Калининграде утром 13 января образовалась на ул. Дзержинского. Затор растянулся на 2,5 км, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс», который оценивает напряжение дорожной ситуации в 8 баллов.

Аллея Смелых стоит сразу в двух направлениях: в сторону окружной дороги и от ул. Н. Карамзина до Судостроительной. Ул. Батальная и Автомобильная полностью окрашены в тёмно-бордовый цвет.

В Центральном районе с минимальной скоростью движется поток по ул. Ломоносова и Маршала Борзова, автомобилисты пытаются объехать пробку по ул. Чекистов, но и там начинают скапливаться машины. В «красной зоне» ул. Гайдара, Челнокова, Тельмана.