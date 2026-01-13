Помнит, что угрожал, но не уверен, что сапёрной лопаткой: пьяный калининградец после ссоры с соседями оказался в спецприёмнике

ВКонтакте

Пьяный калининградец угрожал соседям сапёрной лопаткой, поэтому новогодние праздники провёл в спецприёмнике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Конфликт произошёл 2 января. Согласно материалам дела, мужчина в подъезде дома матерился и не реагировал на замечания других жильцов. Соседи вызвали полицию, которая задержала бузотёра и доставила его в отдел, где был составлен протокол о мелком хулиганстве.

На суде дебошир признал вину, пояснив суду, что находился в состоянии алкогольного опьянения, ругался с соседями, помнит, что угрожал им, но не уверен, что сапёрной лопаткой, как указали соседи.