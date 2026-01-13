09:31
18 января в «Аистово» состоится крещенский сочельник

Зимняя ночь, когда вода очищает, а огонь освещает путь.

Крещенский сочельник — время силы, традиций и перехода.

18 января в «Аистово» мы создаём пространство, где соединяются древние обряды, живой огонь и человеческий круг. Это не просто праздник — это погружение.

В программе:

  1. Выступление артистки народного жанра.
  2. Народные песни и хороводы.
  3. Молодецкие забавы: перетягивание каната, «бой мешками» на бревне, состязания на силу и меткость.
  4. Прыжки через костры — как символ очищения и обновления.
  5. Мастер-класс по росписи игрушек (оплачивается отдельно).
  6. Крещенское купание — традиционное погружение трижды в холодную воду со словами «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Считается, что в этот момент происходит очищение от грехов.
  7. Безалкогольный глинтвейн и кино в кафе «Тундра».
  8. Традиционные угощения и горячие напитки.
  9. Тёплые раздевалки.
  10. Кострища по всей территории.
  11. Инсталляция «Свет крещенского огня».

Вход — 400 ₽.

Детям до 14 лет вход бесплатный.

Программа праздника:

  1. 18:00–22:00 — праздник на территории и тир;
  2. 19:00 — концерт народной музыки;
  3. 19:00 — мастер-класс;
  4. 19:30 — молодецкие забавы;
  5. 22:00 — крещенские купания.

Крещенский сочельник — ночь, после которой становится легче.

Приходите прожить этот вечер вместе с нами!

Ссылка на сайт: aistovo39.ru/kreshchenskiy_sochelnik.

Подробности по телефону: 386-386.

Ждём вас в «Аистово» 18 января в 18:00.

