18 января в «Аистово» состоится крещенский сочельник

Зимняя ночь, когда вода очищает, а огонь освещает путь.
Крещенский сочельник — время силы, традиций и перехода.
18 января в «Аистово» мы создаём пространство, где соединяются древние обряды, живой огонь и человеческий круг. Это не просто праздник — это погружение.
В программе:
- Выступление артистки народного жанра.
- Народные песни и хороводы.
- Молодецкие забавы: перетягивание каната, «бой мешками» на бревне, состязания на силу и меткость.
- Прыжки через костры — как символ очищения и обновления.
- Мастер-класс по росписи игрушек (оплачивается отдельно).
- Крещенское купание — традиционное погружение трижды в холодную воду со словами «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Считается, что в этот момент происходит очищение от грехов.
- Безалкогольный глинтвейн и кино в кафе «Тундра».
- Традиционные угощения и горячие напитки.
- Тёплые раздевалки.
- Кострища по всей территории.
- Инсталляция «Свет крещенского огня».
Вход — 400 ₽.
Детям до 14 лет вход бесплатный.
Программа праздника:
- 18:00–22:00 — праздник на территории и тир;
- 19:00 — концерт народной музыки;
- 19:00 — мастер-класс;
- 19:30 — молодецкие забавы;
- 22:00 — крещенские купания.
Крещенский сочельник — ночь, после которой становится легче.
Приходите прожить этот вечер вместе с нами!
Ссылка на сайт: aistovo39.ru/kreshchenskiy_sochelnik.
Подробности по телефону: 386-386.
Ждём вас в «Аистово» 18 января в 18:00.