18 января в «Аистово» состоится крещенский сочельник

Зимняя ночь, когда вода очищает, а огонь освещает путь.

Крещенский сочельник — время силы, традиций и перехода.

18 января в «Аистово» мы создаём пространство, где соединяются древние обряды, живой огонь и человеческий круг. Это не просто праздник — это погружение.

В программе:

Выступление артистки народного жанра. Народные песни и хороводы. Молодецкие забавы: перетягивание каната, «бой мешками» на бревне, состязания на силу и меткость. Прыжки через костры — как символ очищения и обновления. Мастер-класс по росписи игрушек (оплачивается отдельно). Крещенское купание — традиционное погружение трижды в холодную воду со словами «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Считается, что в этот момент происходит очищение от грехов. Безалкогольный глинтвейн и кино в кафе «Тундра». Традиционные угощения и горячие напитки. Тёплые раздевалки. Кострища по всей территории. Инсталляция «Свет крещенского огня».

Вход — 400 ₽.

Детям до 14 лет вход бесплатный.

Программа праздника:

18:00–22:00 — праздник на территории и тир; 19:00 — концерт народной музыки; 19:00 — мастер-класс; 19:30 — молодецкие забавы; 22:00 — крещенские купания.

Крещенский сочельник — ночь, после которой становится легче.

Приходите прожить этот вечер вместе с нами!

Ссылка на сайт: aistovo39.ru/kreshchenskiy_sochelnik.

Подробности по телефону: 386-386.

Ждём вас в «Аистово» 18 января в 18:00.