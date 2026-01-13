Шляпка в сторону, ключи — в другую: в БСМП Калининграда не спадает поток травмированных из-за гололёда (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка В калининградскую БСМП за новогодние праздники обратилось больше 300 человек, пострадавших из-за гололедицы. Как рассказали «Клопс» в отделении неотложной помощи больницы, и сейчас скорые сплошным потоком везут людей с ушибами головы и переломами ребёр, в травмпункте — очереди. Около 11 утра во вторник, 13 января, в приёмном — минута редкой передышки, но на вопрос о том, много ли народу, сотрудницы «неотложки» только нервно смеются. По их словам, последние два дня им в прямом смысле некогда даже присесть, а холл заставлен каталками так, что «яблоку некуда упасть». И это только самые серьёзные случаи. С повреждениями конечностей горожане обращаются в соседнее отделение — травмпункт. Здесь ждут своей очереди около десятка человек. Почти все они — жертвы гололёда. Пенсионерка Светлана сломала руку по дороге в магазин в Ленинградском районе. Её соседка по залу ожидания поскользнулась неподалёку от Северного вокзала. Все возмущены состоянием тротуаров. Сами не чистят — хоть бы в подъездах лопаты поставили, я бы сама почистила!» — с чувством говорит пожилая женщина в бежевой куртке. А вот Кирилл, молодой мужчина в кепке, грустно признаётся, что не удержался на ногах на обледеневшем крыльце. И как раз в тот момент, когда пытался освободить его от снега. К счастью, в этот день очередь движется довольно быстро, медикам удаётся справляться с наплывом пациентов. Но так бывает не всегда. Костыли разъезжаются Анна Б., жительница улицы Судостроительной, сломала ногу на спуске к автобусной остановке в субботу, 10 января. В этот день в городе наблюдался резкий скачок травматизма: в БСМП обратились 63 человека, не удержавшихся на ногах на покрытых льдом тротуарах.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Снег, который накрыл город в канун Нового года, прохожие успели утоптать и отшлифовать ногами. А новая порция, выпавшая в выходной, превратила улицы в каток. Я на ногу упала, — вспоминает Анна, — слышу только хруст такой! И я ещё встала, постояла возле дерева. Думаю, может, просто ушибла. И тут у меня начинается адская боль, невыносимая!» По её словам, в ожидании первой помощи пришлось провести около двух часов. «И на скорой привозили людей, которые ломали руки и ноги из-за того, что скользко в городе, — говорит она. — И сами приходили. Очень много переломанных!»

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Особо возмущает людей, что не очищены улицы даже поблизости от медицинских учреждений! Такси, как правило, не может приблизиться прямо ко входу, а путь до врача порой очень непрост. «Я — выходить с машины на костылях, — вспоминает Анна, — и я не могу на них облокотиться! Там лёд и сверху такие бугры снега. Костыль едет! Нормальных слов даже не могу подобрать». После первых снегопадов 2025 врачи регистрировали лишь одно-два таких обращения в неделю. Резкий скачок числа неудачных падений отметили уже 30 декабря, когда начался новогодний шторм. В тот день за помощью к медикам пришли 16 оступившихся. Утром первого января таких было уже 24 человека, второго — ещё почти вдвое больше (47). Потом вал пострадавших так и держался на уровне 15-20 человек в день почти до конца каникул. 10 января травмировано более 60 человек, 11-го — 48, сообщили в региональном минздраве. Крыльцо как зона риска Горожане считают, что всему виной — халатное отношение коммунальных служб к этой проблеме. В соцсетях люди негодуют, что многие дворы и проезды вообще не чистят и даже не посыпают. «Обратила внимание, — поделилась читательница «Клопс» Ольга, — что на большинстве ящиков [с песком] — сугробы. Их что, никто не открывал?» Другая калининградка, Мария, стала свидетельницей, как пожилая женщина потеряла равновесие на ступенях супермаркета в Центральном районе в воскресенье, 11 января. «Вышли из парка, — говорит она, — вижу, на лестнице лежит бабулечка, шляпка в одну сторону, ключи — в другую. Подбежала, пыталась поднять, мужчина какой-то помог. Посадили её на стульчик в магазине, вызвали скорую. Так жалко мне её стало, она совсем старенькая, ничего толком сказать не могла... Ступени на входе в магазины и другие учреждения лидируют в списке опасных мест, упомянутых жителями областного центра. Горожанка Анна С. поскользнулась на крыльце оптики на Черняховского. «Больно приложилась, останутся синяки, — рассказывает она. — Нечищенная скользкая лестница без «прорезинок». В большинство магазинов заходить опасно для жизни. Сама плитка для зимы не годится, очень скользко. Выходя из аптеки, тоже чуть не убилась!» Такая же ситуация и в других местах. «В Балтийском районе ни одна лестница не устлана специальным покрытием, — сообщает Дарья Р. — Кругом скользко, даже на рынок «Южный» можно попасть только мелкими шажками». Марина И. подтверждает: «Ноги так и разъезжаются в разные стороны. Заходя в ТЦ на Баранова, упала на входе в магазин, скользко!»

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Жалуются горожане не только на стихию и коммунальщиков, но и на непредвиденные траты и потерю времени. Калининградка Елена К. рассказала «Клопс», что тоже стала «одной из трёхсот пострадавших». Утром 30 декабря она подвернула ногу на скользком тротуаре и сломала лодыжку. В БСМП ей оказали первую помощь, выдали справку и рекомендовали костыли, контрольный рентген и посещение врача по месту жительства. «И вот тут началось самое интересное, — вспоминает Елена. — Рентген по ОМС делают только по назначению врача, справка из БСМП не годится. Значит, надо сначала к врачу за направлением, потом в общей очереди на рентген, потом за результатами этого рентгена, потом опять к врачу уже наконец на приём. На такси, на костылях, в мороз и в снег!» В итоге горожанка сделала снимок в коммерческом медцентре, на платной основе. Кто заплатит за перелом? Если вы упали на нечищенной улице, то можете рассчитывать на компенсацию за утраченное здоровье, рассказал калининградский адвокат Дмитрий Матяж. Иск можно предъявить организации, которая должна следить за состоянием дороги или тротуара на конкретном участке. 1. Зафиксируйте факт травмы: Вызовите скорую помощь.

Запишите фамилии и телефоны очевидцев.

Сделайте несколько фото места падения на телефон.

Позже возьмите в пункте скорой помощи справку о месте и обстоятельствах оказания медпомощи. 2. Соберите все документы: Сохраните чеки на лекарства и медуслуги, которые не были покрыты полисом ОМС. 3. Определите, кто отвечает за участок: Узнайте, в чьём ведении находится территория, где вы упали.

За придомовые территории отвечают управляющие компании.

Улицы, остановки, муниципальные учреждения — ответственность города или ведомства.

Территория у магазинов, кафе и других коммерческих объектов — отвечает собственник здания или участка. 4. Подайте претензию: Напишите претензию в двух экземплярах — один отдайте, на другом попросите подпись о получении. Либо отправьте документ заказным письмом с уведомлением и описью вложения.

Ответ может помочь выяснить, к кому на самом деле предъявлять требования, если вы обратились не по адресу. 5. Обратитесь в суд: Если организация отказывается компенсировать ущерб, подавайте иск.

Приложите к заявлению справки о травме, чеки, фото, показания свидетелей. Падать лучше вбок В региональном минздраве «Клопс» рассказали, как вести себя на скользкой дороге, чтобы сделать риск травм минимальным. Советы дал главный внештатный специалист травматолог-ортопед Калининградской области Алексей Фёдоров.

Инфографика: Алиса Игонина / «Клопс»

Если понимаете, что поскользнулись и теряете опору, сгруппируйтесь, напрягите мышцы и постарайтесь присесть. Так вы уменьшаете высоту падения, риск получить перелом становится ниже.

Если падаете на спину, ваша задача — поджать подбородок к груди (это позволит избежать удара в затылок) и расставить руки.

Если напротив, летите вперёд, прикройте лицо, локти прижмите к туловищу.

Самое безопасное падение — вбок. Действовать хладнокровно, да ещё и предугадать «вектор падения» может быть очень непросто. Поэтому важно на скользкой улице не спешить и быть предельно внимательным и осторожным. И конечно, стоит повторить правила оказания первой помощи при переломах. Надо обездвижить конечность, чтобы ослабить боль и предотвратить смещение костных отломков, напомнил Фёдоров. Если нет стандартной шины, можно использовать дощечку, кусок фанеры или жёсткой проволоки. Шина должна быть такой длины, чтобы она захватывала два крайних от повреждённой части тела сустава. Фиксируется конечность к шине бинтом, платком. «Даже если травма кажется несерьёзной, необходимо принять обезболивающее, приложить холод и отправиться к врачу за правильными назначениями, — подчеркнул врач. — Лучше это сделать в первые часы».