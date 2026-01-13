Колоссальный опыт восстановления грыж и протрузий в позвоночнике без операций

ВКонтакте

Приём пациентов осуществляется неврологом-рефлексотерапевтом со стажем клинической работы 25 лет. Специалист проходил обучение и стажировку в Китае и Южной Корее. Опытный доктор поставит клинический диагноз и устранит причину боли на экспертном уровне.

Проблема заболеваний позвоночника на сегодняшний день актуальна как никогда. При диагностике пациентов с болями в спине, конечностях и голове практически у 80% из них обнаруживаются клинические и объективные признаки поражения межпозвоночных дисков, такие как грыжи и протрузии.

Более того, дискогенный остеохондроз очень часто даёт осложнения на внутренние органы и сердечно-сосудистую систему, так как управление этими структурами в организме идёт через спинной мозг, заключённый в канале позвоночника. Так, например, 60% больных, обращающихся к нам с гипертонией, в результате лечения шейно-грудного отдела избавляются от данной проблемы.

Главное — вовремя поставить правильный диагноз и начать скорейшую реабилитацию. Очень важно, что назначается лечение не симптомов, а причины грыж и протрузий, за счёт чего достигается их уменьшение, а иногда и полное устранение. Выполняется комплекс процедур рефлексотерапии, которые включают акупунктуру, акупрессуру, аурикулотерапию, ваккум-градиентную терапию, фармакопунктуру, цзю-терапию, при необходимости назначается медикаментозная терапия.