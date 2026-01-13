Колоссальный опыт восстановления грыж и протрузий в позвоночнике без операций

Приём пациентов осуществляется неврологом-рефлексотерапевтом со стажем клинической работы 25 лет. Специалист проходил обучение и стажировку в Китае и Южной Корее. Опытный доктор поставит клинический диагноз и устранит причину боли на экспертном уровне.
Проблема заболеваний позвоночника на сегодняшний день актуальна как никогда. При диагностике пациентов с болями в спине, конечностях и голове практически у 80% из них обнаруживаются клинические и объективные признаки поражения межпозвоночных дисков, такие как грыжи и протрузии.
Более того, дискогенный остеохондроз очень часто даёт осложнения на внутренние органы и сердечно-сосудистую систему, так как управление этими структурами в организме идёт через спинной мозг, заключённый в канале позвоночника. Так, например, 60% больных, обращающихся к нам с гипертонией, в результате лечения шейно-грудного отдела избавляются от данной проблемы.
Главное — вовремя поставить правильный диагноз и начать скорейшую реабилитацию. Очень важно, что назначается лечение не симптомов, а причины грыж и протрузий, за счёт чего достигается их уменьшение, а иногда и полное устранение. Выполняется комплекс процедур рефлексотерапии, которые включают акупунктуру, акупрессуру, аурикулотерапию, ваккум-градиентную терапию, фармакопунктуру, цзю-терапию, при необходимости назначается медикаментозная терапия.
Конечно, есть случаи дискогенных патологий, нуждающихся в оперативном лечении, но чаще всего они обусловлены запущенностью болезни и поздним обращением. Данная патология очень часто приводит к инвалидизации пациентов. Если же не затягивать с обращением к рефлексотерапевту, в большинстве случаев возможно восстановление без операции.
В нашем медицинском центре при помощи комплексной рефлексотерапии проводятся программы реабилитации алкогольной и никотиновой зависимостей, программы лечения обмена веществ, целлюлита и ожирения, выполняется эстетическая акупунктура для сохранения молодости и для омоложения, проводится реабилитация любых состояний после COVID-19 и других ОРВИ.
Мы работаем уже более 22 лет, помогли тысячам больных со всей России и из Европы. Деятельность лицензирована!
Администратор ответит на все вопросы и запишет вас на консультацию и диагностику по телефонам: 8 (4012) 36-88-77 и 8 (906) 217-99-97
«Инь-Янь» — филиал Дальневосточного центра рефлексотерапии и медицинского массажа.
- г. Калининград, ул. Александра Невского, 11–15
- +7 (4012) 36 88 77 и +7 906 217 99 97
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-39-01-002303 от 25 июня 2020 года.