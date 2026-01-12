НАТО просит Турцию перебросить истребители F-16 к границе Калининградской области — СМИ

ВКонтакте

Руководство НАТО просит Турцию предоставить истребители F-16 для патрулирования воздушного пространства в Прибалтике на несколько месяцев раньше запланированного срока. Самолёты будут размещены на авиабазе под Шяуляем в 130 км от границы с Калининградской областью либо в Эстонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники агентства Bloomberg.

Изначально Анкара планировала разместить истребители в Румынии с декабря 2026 года по март 2027-го. Но в НАТО обеспокоены якобы активностью России и намерены провести ротацию ВВС с августа по декабрь.