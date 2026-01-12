В Калининграде экранизируют историю единственного в мире безногого дрессировщика

ВКонтакте

В Калининграде 20 января начнутся съёмки художественного фильма «Встань и иди». Лента рассказывает историю Виталия Смолянца — дрессировщика, оставшегося после автомобильной аварии без ног, но сумевшего вернуться на цирковую арену. Калининградцы смогут стать участниками съёмочного процесса, сообщили в группе «Съемки в кино Калининград» «ВКонтакте».

Виталий начинал карьеру в цирке в 90-е простым водителем. Потихоньку подкармливал львов и тигров, ухаживал за ними, так и втянулся в профессию. В 2015 году артист одним из первых оказался на месте ДТП в Подмосковье, спас оказавшегося на проезжей части пассажира разбившегося УАЗика, а сам попал под фуру. В результате аварии лишился обеих ног. Но уже в декабре 2016 он триумфально вернулся на арену и выступает по сей день.

Работа над драмой в Калининграде продлится до 6 февраля. Съёмочной площадкой станет цирк на Острове, а также городские больницы.

На роль детей главного героя ищут мальчиков 9-11 лет. Предпочтение будет отдано тем, кто уже имеет опыт работы в театре или кино. Также требуются мужчины 40-60 лет на роль врачей и фокусник — 30-45 лет, имеющий собственную программу, с красивой улыбкой, красивой дикцией, пластичный, с танцевальным образованием.

Претенденты должны указать в заявке роль, прикрепить актуальное фото в полный рост и портрет и сделать видеовизитку организаторам.