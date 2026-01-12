Российские тральщики обезвредили в Балтийском море учебные мины

ВКонтакте

Тральщики «Александр Обухов» и «Лев Чернавин» обезвредили в Балтийском море мины, поставленные условным противником. Об учениях рассказали в пресс-службе БФ в понедельник, 12 января.

«В ходе ведения поиска и траления в заданном квадрате кораблями были успешно обнаружены и уничтожены все учебные мины», — отметили в пресс-службе Балтийского флота.

Роль условного противника выполнял экипаж малого противолодочного корабля «Алексин» (МПК). Специалисты минно-торпедной боевой части МПК отработали задачи по постановке донных и плавающих мин.

Во время выхода в море экипажи тральщиков использовали контактные и неконтактные тралы, а также отрабатывали действия по форсированию минного заграждения, уничтожая плавающие, донные и якорные мины с помощью шнуровых зарядов.

На завершающем этапе учения экипажи тральных кораблей отработали задачи по радиационной, химической и биологической защите.