Калининградцы собрали всё золото: в Дагестане завершился чемпионат России по парапланеризму

Сборная Калининградской области выиграла командный и личный зачёт на чемпионате России по параплану на точность приземления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Турнир проходил в дагестанском городе Избербаш. В мужском зачёте первое место занял Сергей Сухорученко, а второе его сын Артём. Бронзу наши земляки оставили Ивану Звездину из Ленинградской области.

В женском зачёте первенствовала калининградка Татьяна Добрынина, между ней и другой нашей землячкой Марией Волковой сумела вклиниться Ангелина Дерягина из Удмуртии. Но это не помешало калининградцам первенствовать в общекомандном зачёте, обойдя сборный Ленинградской области и Удмуртии.

Всего участие в новогодних стартах приняли 36 пилотов из России, ещё три человека представляли белорусскую школу парапланеризма.