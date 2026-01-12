Восток Калининградской области в ночь с 12 на 13 января ощутит всю мощь балтийских морозов

ВКонтакте

На востоке Калининградской области в ночь с 12 на 13 января воздух остынет до -20 градусов. Об этом предупредили в МЧС региона.

На остальной части Калининградской области тоже будет достаточно морозно -10…-15 градусов. Местами туман, изморозь, видимость в тумане может упасть до 500 м. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 1-5 м/с. Днём во вторник будет облачная с прояснениями погода. Температура воздуха -4…-9. осадков не ожидается.