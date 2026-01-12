Навигатор врёт: калининградцы жалуются на «прыгающие» автобусы (фото)

ВКонтакте

Калининградцы жалуются на сбои в системе отслеживания общественного транспорта. Об этом «Клопс» рассказали сразу несколько пассажиров.

На карте автобус может быть на остановке, а через секунду оказаться за километр от этого места. Горожане не могут сориентироваться, когда выходить из дома, чтобы не пропустить нужный рейс. Ситуация осложняется морозами и неубранными остановками — тяжело стоять на ветру среди сугробов без уверенности, что транспорт скоро приедет.

Особенно остро проблема ощущается на маршрутах, где на линии работает всего одна машина. Например, №70: если не успел на него — ждёшь полтора часа. Но и на других направлениях, по словам жителей города, автобусы выходят на линию нерегулярно или не соблюдают расписание. Часто они не отображаются в системе, хотя идут по маршруту.

Одна из читательниц «Клопс» рассказала, что в новогодние праздники было практически невозможно уехать из центра после 21:00. №61 и 14 не приходили, автобус №31 на Ленинском проспекте можно было поймать только на бегу — водитель открывал двери буквально на секунду.