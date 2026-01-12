Развод по-калининградски: инвестор из Москвы построил коттеджный посёлок, но столкнулся с «эффектом Долиной»

ВКонтакте

В Калининградской области инвестор коттеджного посёлка столкнулся с ситуацией, напоминающей «эффект Долиной». Компании грозят убытки в размере более 420 млн рублей, а собственники домов рискуют остаться на улице. «Клопс» разбирался в ситуации.

В начале 2023 года московский бизнесмен купил у местного предпринимателя землю в чистом поле — свыше 100 участков от шести до десяти соток.

Стоимость сделки — 23,5 млн рублей.

Началась стройка. Дома разлетались, как горячие пирожки: люди брали ипотечные кредиты, вкладывали маткапитал.

И всё бы ничего, но в октябре того же года экс-собственник участков подал на банкротство, накопив долги по алиментам — аж 58 млн рублей. Оказалось, платить ему нечем: деньги от продажи земли её бывший владелец перевёл некоему физическому лицу.

На сегодняшний день долг вырос уже до 80 млн рублей.

Интересно, что бывшая жена продавца была его главным кредитором. Поэтому кандидатуру финансового управляющего, который должен разобраться с активами должника, предложила именно она. Управляющий решил оспорить сделку о продаже земли. Как объяснил адвокат инвестора Виктор Сидоров, по закону при банкротстве такое право есть в течение трёх лет.

Мотивировкой стало то, что землю продали якобы не по рыночным ценам. Представитель покупателя с этим утверждением не согласен: «Сделки были совершены по рыночной стоимости с учётом оптового характера покупки и необходимости многомиллионных вложений в инфраструктуру.

Цена покупки намного превышала кадастровую стоимость земли».

В качестве обеспечительных мер финансовый управляющий внёс ходатайство о запрете любых регистрационных операций с землёй. Арбитражный суд Калининградской области его удовлетворил.

По мнению Виктора Сидорова, это грозит массовым нарушением жилищных прав граждан. «Запрет делает невозможной госрегистрацию прав собственности дольщиков, — отметил юрист. — Десятки семей остаются без документального подтверждения прав на жильё, за которое они уже заплатили. Это удар по социально незащищённым категориям.

Многие семьи использовали материнский капитал.

Государственные средства фактически заблокированы, цели социальной программы не достигнуты, а это уже нарушение федерального законодательства. Страдают ипотечные заемщики, ведь невозможность регистрации залога ставит под удар кредитные договоры с банками и грозит гражданам судебными исками о расторжении и взыскании».

Как сообщил адвокат, 9 октября 2025 года суд отменил эти обеспечительные меры. А меньше чем через месяц, 5 ноября, снова наложил запрет на государственную регистрацию прав собственности.

«Эта противоречивая практика создаёт впечатление полной правовой неопределённости и чуть ли не произвола», — сказал Виктор Сидоров, добавив, что 13 января в Санкт-Петербурге состоится заседание апелляционной инстанции по этому делу.

Инвестор в суде пытается доказать, что сделка по покупке земли была законной и никаких оснований для её отмены нет. Противная сторона настаивает на своей правоте.

Обеспечительные меры затронули и застройщика, поскольку под проект были взяты банковские кредиты с большими платежами по процентам — 10 млн рублей в месяц.

Денег на их погашение нет, потому что продажи уже построенных объектов заморожены.

Всё это, утверждает адвокат Сидоров, может привести к банкротству уже самой компании, а крайними могут остаться покупатели коттеджей.