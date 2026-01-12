Владельцев двух крупных магазинов на выезде из Калининграда оштрафуют за неубранный на парковке снег

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Собственники магазинов должны нести ответственность за неубранный снег рядом со своими торговыми точками. Об этом заявил Алексей Беспрозванных на оперативном совещании регионального правительства в понедельник, 12 января.

«На примере хочу рассмотреть вопрос. В вашем районе расположены крупные торговые центры, — обратился губернатор к главе администрации Гурьевска Сергею Подольскому. — Там просто не убирается снег, каким образом они начинают работу? Компании должны отвечать за свою территорию».

В ответ на это Алексею Беспрозванных сообщили, что на владельцев этих магазинов составили протоколы. «Штраф для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч, норма заработала с 2026 года», — уточнила сити-менеджер Калининграда Елена Дятлова. Глава городской администрации добавила, что в областном центре частников уже начали привлекать к ответственности за сугробы у супермаркетов.

«У нас должен быть оперативный штаб и отрабатывать моментально. Не то что я там где-то увидел и сообщаю, люди жалуются — должна быть чёткая схема работы. Они должны отчитываться об уборке», — потребовал Беспрозванных.

Глава региона отметил, что в праздники заходил в магазины, у которых не чистят тротуары. «В одном месте мне сказали: «А у нас лопаты нет». Ну, давайте, может, ещё купим им», — пошутил губернатор.