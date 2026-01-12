16:57

В Калининграде снова пытаются найти желающих установить светофоры на трёх крупных перекрёстках

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Власти Калининграда выделяют 15,6 млн рублей на установку трёх светофоров в разных частях города. Информация опубликована на сайте госзакупок

Новые светофоры должны появиться на крупных перекрёстках:

  • 3-я Большая Окружная — ул. Горького,
  • ул. Павлика Морозова — ул. Коммунистическая,
  • 1-я Большая Окружная — Советский проспект.

Как отмечается в документации на сайте торгов, регуляторы необходимы для повышения безопасности движения. Закупку и монтаж должны завершить в течение 60 дней с момента заключения контракта. Имя подрядчика станет известно 15 января.

Это уже третья попытка найти исполнителя. В октябре 2025 года власти объявили первый конкурс, предусмотрев на установку светофоров 8 млн рублей. Однако желающих выполнить заказ не нашлось — ни одна заявка не поступила. Позже сумму увеличили почти вдвое, но и тогда конкурс остался без участников.

В Калининграде в последнее время регулярно меняют работающие светофоры. В результате таких действий регуляторы часто вводят в заблуждение автомобилистов.

