В Калининграде снова пытаются найти желающих установить светофоры на трёх крупных перекрёстках

Власти Калининграда выделяют 15,6 млн рублей на установку трёх светофоров в разных частях города. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Новые светофоры должны появиться на крупных перекрёстках:

3-я Большая Окружная — ул. Горького,

ул. Павлика Морозова — ул. Коммунистическая,

1-я Большая Окружная — Советский проспект.

Как отмечается в документации на сайте торгов, регуляторы необходимы для повышения безопасности движения. Закупку и монтаж должны завершить в течение 60 дней с момента заключения контракта. Имя подрядчика станет известно 15 января.

Это уже третья попытка найти исполнителя. В октябре 2025 года власти объявили первый конкурс, предусмотрев на установку светофоров 8 млн рублей. Однако желающих выполнить заказ не нашлось — ни одна заявка не поступила. Позже сумму увеличили почти вдвое, но и тогда конкурс остался без участников.