Доверяет людям и обожает конфеты: под Калининградом потерялся ручной чёрный ворон по кличке Фидель (фото, видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Ворон очень умный и привязан к хозяевам. Фото: предоставила Маргарита

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Под Калининградом семейная пара разыскивает необычного питомца — ручного чёрного ворона по кличке Фидель. Птица улетела в посёлке Малиновка Гурьевского района. Об этом «Клопс» рассказала владелица пернатого Маргарита. В семью Маргариты и Константина Фидель попал птенцом весной 2025 года. Его подарил руководитель известного в регионе соколиного клуба Алексей Лаврентьев, который занимается спасением диких птиц в Калининградской области. Фидель жил на территории частного дома в посёлке Ново-Бобруйск Правдинского района. Специально для пернатого построили вольер, птица абсолютно ручная. «Мы его выращивали с малыша, у нас все документы на него оформлены. Для Калининградской области это необычная птица, так как в регионе черные вороны — редкость и живут они вдали от людей. Мы очень привязались к нему, да и он нас с мужем тоже любил, был наш питомец. Гуляли с ним в окрестностях посёлка, вывозили в лес полетать. Он сидел на руке или на плече. Мог облететь округу, но всегда возвращался по зову, откликался на своё имя. В деревне его тоже все знали, он по всем дворам здесь летал, все относились к нему по-доброму. У него не было привязок, пут на лапках. Фидель был окольцован, у него на колечке указаны все его «паспортные» данные, они есть и в общей базе данных у орнитологов, где также высвечиваются наши данные, как владельцев птицы», — рассказывает Маргарита.

В день, когда Фидель улетел, супруги поехали в гости к дочери в посёлок Малиновка Гурьевского района — тот, что недалеко от Орловки. Семья была на машине, ворона взяли с собой, его везли в просторной клетке. «И вот он у нас вылетел и исчез, — сокрушается Маргарита. — Мы обошли там все окрестности, ходили по домам, искали его. Очень переживали, но так и не нашли. Надеялись, что он вернётся, но он так и не прилетел. По всей Малиновке расклеили объявления, стучались к людям, расспрашивали. Его никто не видел. Если бы он там остался, залетел к кому-то, то шороху бы навёл, его обязательно бы заметили. А так, скорее всего, он улетел в какой-то другой район», — вздыхает хозяйка птицы.

«Шанс, что он сам найдёт путь домой, очень маленький. Он потерялся далеко от нашего посёлка, и ещё слишком молод, чтобы у него была какая-то топографическая память. Не успел ещё «сфотографировать» все окрестности, карту области. Знает только ландшафт вокруг нашего посёлка. Орнитологи говорят, что вороны птицы территориальные — привыкают к месту. Но главное, чтобы дорогу нашёл...» — говорит собеседница «Клопс». Хозяйка рассказывает, что Фидель откликается на свою кличку, садится на вытянутую руку, приманить его можно едой. Основной рацион Фиделя состоял из нежирного мяса, субпродуктов. Также эти птицы едят злаки, ягоды, белковую пищу. «Вообще, вороны всеядные, но им категорически нельзя копчёное, жареное. Ещё Фидель очень любил шоколадные конфеты, которые мы ему не давали, но он был очень находчивый. Фидель летал на местное кладбище, рядом с нашим домом и собирал конфеты с могил. Отбирал пакетики со сладостями у соседей, которые пришли положить их на могилки родственникам. Об этом мы однажды узнали от односельчан. Поэтому подманить птицу можно конфетой, если подержать её в вытянутой руке», — рассказывает Маргарита.

Фидель — большая и доверчивая птица. Фото: предоставила Маргарита