Калининградцы сами вышли чистить снег на Арсенальной и жалуются на опасные лестницы у станции Кутузово-Новое

Жители улицы Арсенальной в Калининграде взялись за лопаты, чтобы расчистить заснеженные тротуары от дома до пешеходного перехода. Об этом «Клопс» рассказали сами горожане.

По словам людей, пройти к зебре невозможно. Техника, расчистив проезжую часть, сгребла весь снег на обочину, полностью перекрыв подходы.

«К пешеходному переходу не добраться и выйти на дорогу с него невозможно. Ужас просто. Будем сами чистить, раз власти не убирают», — заявили жители.

После уборки люди записали видео и «передали привет» управляющей компании и городским службам, которые должны заниматься расчисткой.

Похожая ситуация сложилась у станции Кутузово-Новое. По словам читателя Даниила, на лестницах опасно: ступени слегка посыпали реагентами, но снег и лёд остались. Калининградка Тамара рассказала «Клопс», что едва не стала жертвой плохой уборки.

«Каждый год одно и то же! Ни подняться, ни спуститься. В прошлом году я упала и скатилась по лестнице вниз — хорошо, что без травм. Пандусы для колясок и велосипедов никто не чистит, даже не пытались», — пишет калининградка.

Жители жалуются, что остановки общественного транспорта в Калининграде почистили кое-как. Для маршруток места достаточно, а автобусы открывают двери прямо в сугробы на тротуарах.