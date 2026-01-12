На Балтийской косе рухнуло вековое «дерево желаний» — местная достопримечательность (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Балтийская коса лишилась одной из своих туристических достопримечательностей — векового серебристого тополя, который рос на берегу залива в «Роще желаний» у Морской набережной. Об этом рассказали «Клопс» местные жители.

Огромное дерево, толщина ствола которого достигала два-три обхвата, повалило штормом. Оно обломилось на высоте около трёх метров от земли и рухнуло, зацепив ещё и соседа.

«Видимо, — шутит балтиец Сергей, сфотографировавший погибшего гиганта, — кто-то загадал такое сложное желание, что роща не справилась». Но стенд, рассказывающий туристам о волшебных свойствах этого места, убирать не торопятся. Старых деревьев, хотя и не таких крупных, на берегу ещё много.

Но приближаться к павшему исполину большинство опасается: одно неловкое движение — и смельчака может придавить. Впрочем, уже в первые дни января тополь утратил добрую половину кроны. Самые толстые ветки оказались спилены: по слухам, жители посёлка разобрали их на дрова. Отопление в большинстве хозяйств до сих пор «твердотопливное», поделился собеседник «Клопс». Если в сам Балтийск газ в 2025 году наконец пришёл, то коса на это пока и не надеется.