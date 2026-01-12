«Птицы, как и коммунальщики, к снегу не готовы»: калининградские пернатые оказались в опасности из-за холодов

ВКонтакте

Привыкнув к традиционно тёплым калининградским зимам, многие птицы в этом году остались в регионе, оказавшись в снежной ловушке. О том, что пернатые терпят бедствие и без помощи человека не выживут, рассказали в телеграм-канале «Биосферы Балтики».

«В нашей области зимует огромное количество птиц! Это не человек прикормил, а сама природа, ведь почти всю зиму у нас открыты земля и вода. В этом году полной неожиданностью стали затяжные морозы со снегом. Птицы, как и коммунальщики, оказались не готовы», — отметили волонтёры.

Особенно сложно водоплавающим. Озёра и реки покрылись льдом. «Сейчас многие видят большое количество примёрзших и ослабленных бакланов. Большие чёрные птицы с длинной шеей. Для них настало голодное время. Если баклан подпускает близко к себе — заберите его, пожалуйста, срочно поместите в тепло и привезите к нам», — обратились к калининградцам сотрудники «Биосферы».

Сообщить о такой птице можно по телефону +7 9622 633 775. Если пернатные не нуждаются в помощи, можно их подкормить килькой и салакой. Такое меню сгодится и цаплям. А вот лебедям положен несколько другой рацион: измельчённые кабачки, тыква, свёкла, пекинская капуста, геркулес.

В морозы к людям жмутся птицы, привыкшие зимовать в лесах и рощах. Наполните кормушки у дома: чем разнообразнее будет стол, тем больше шанс увидеть различных птах — от куропаток до соек и зарянок.

Что предложить птицам

Семечки несолёные;

зерносмеси (можно для попугаев) — продаются в зоомагазинах;

перловку, пшёнку, ячку;

ягоды;

орехи.

Нанижите на ветки фрукты и несолёное сало для синиц. Под кормушками можно положить творог и кусочки мяса.