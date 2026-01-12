В Калининграде снова стали платными муниципальные парковки и стоянка у рынка на Сельме

ВКонтакте

С 12 января в Калининграде вновь стали платными все муниципальные стоянки, а также частная парковка у рынка «Сельма». Об этом «Клопс» сообщили автомобилисты.



С 31 декабря по 11 января включительно водители могли свободно оставлять машины на городских территориях со шлагбаумами. Это было связано с новогодними каникулами: в праздники, как и по выходным, плата за стоянку не взимается.