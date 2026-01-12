Скандалят и звонят в полицию: калининградские пенсионеры боятся назвать СНИЛС для пополнения «Волны Балтики»

ВКонтакте

Калининградских пенсионеров и других льготников встревожило новое правило: с 20 декабря для пополнения транспортной карты «Волна Балтики» требуется ввести номер СНИЛС. Об этом «Клопс» рассказали две сотрудницы киосков «Пресса».

«Многие в панике. Прямо так и говорят, мол, вы на нас тут кредиты оформляете. Один дедушка бил клюкой по прилавку и орал. Я не знаю, зачем это надо, но люди очень встревожены», — объяснила собеседница редакции.

По словам женщины, уже три недели их атакуют перепуганные пенсионеры и их родственники. Люди уверены, что их втравливают в какую-то аферу.

«Одна дама, дочка бабушки, решила на нас полицию натравить. Звонила участковому и требовала срочно принять меры», — добавляет сотрудница.

В городском Центре организации движения и пассажирских перевозок объяснили, зачем понадобился 11-значный номер. Городской транспорт переходит на новую систему учёта льготников, и нужно внести недостающую информацию. Сведения поступают в защищённую базу данных Центра организации пассажирских перевозок. Назвать цифры СНИЛС надо однократно, а не при каждом пополнении карты.