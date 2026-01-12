Калининград затягивает в «арктический мешок»: в регионе ожидаются двадцатиградусные морозы

ВКонтакте

Ближайшие три дня и три ночи Калининградская область окажется в «арктическом мешке». По ночам воздух в некоторых районах региона будет остывать до -20 градусов. Такой прогноз дают «Метеовести» и Гидрометцентр России.

При этом уже в понедельник, 12 января, стихнет ветер и прекратятся осадки. Изморозь вновь украсит деревья и кусты, а на дорогах возможен гололёд.

В четверг, 15 января, в Калининградскую область вернутся обильные осадки, при этом под воздействием атлантических циклонов морозный воздух будет вытеснен из региона. Ожидается потепление до +1 градуса.