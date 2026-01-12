В Гурьевске рой пчёл устроился на зимовку прямо под снегом (видео)

ВКонтакте

В Гурьевске бесхозный рой пчёл, не найдя подходящего улья, устроился на зимовку в парке прямо под открытым небом. Об этом «Клопс» рассказал местный житель Николай, обнаруживший насекомых в начале января.

Заснеженные соты мужчина заметил совершенно случайно вскоре после новогодних праздников. Его внимание привлекла стайка птичек, что-то деловито клевавших среди ветвей кустарника.

«Если бы не синицы, я бы и не понял, — говорит Николай. — Они начали пчёлок подьедать. Это я и увидел, пришёл, а там такое бедствие».

Он предполагает, что рой сел на куст ещё летом. Видимо, пчёлы не нашли другого жилья, вот и построили соты прямо на месте. Это оказалось не очень хорошим вариантом, многие насекомые погибли от мороза, да и птицы успели порядком разорить их домик. Но кто-то живой внутри явно ещё оставался.

По счастливому совпадению, Николай — сам пасечник-любитель, так что он точно знал, что нужно делать. Пчеловод освободил гнездо от веток, аккуратно снял его и унёс к себе домой. До весны он устроил рой на чердаке.

«Помёрзли, конечно, сильно, — говорит он. — Но живые есть, хотя и мало». Если семья оправится и с подкормкой дотянет до весны, то пасечник планирует переселить её в полноценный улей.