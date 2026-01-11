В начале недели ударят морозы, а концу ожидается потепление: погода в Калининграде и области с 12 по 18 января

ВКонтакте

В Калининграде и области в ближайшую неделю с 12 по 18 января ожидаются сильные морозы в начале и повышение температуры с обильными осадками в конце. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

С понедельника по среду днём температура в Калининграде составит от -5 до -10°С, по востоку региона от -10 до -13°С. Холоднее всего будет в среду. В ночные часы с понедельника по среду воздух в Калининграде остынет от -12 до -16°С, местами, возможно, до -20°С. «В понедельник к вечеру прекратятся локальные снежные заряды на западе региона, во вторник и среду — сухо и слабый/умеренный ветер», — говорится в сообщении.

В четверг температура повысится до -3-7°С. «Высока вероятность интенсивных осадков (снег/мокрый снег, возможно, переходящий в переохлаждённый дождь/дождь)», — говорится в прогнозе.