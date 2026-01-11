15:48

ГАИ всегда придёт на помощь: сотрудники Госавтоинспекции помогают доставать застрявшие автомобили (видео)

  1. Калининград
В Калининградской области сотрудники ГАИ в связи с ухудшением погодных условий работают в усиленном режиме и даже помогают доставать застрявшие автомобили. Об этом сообщает Госавтоинспекция. 

Экипажи ДПС дежурят на дорогах, чтобы оперативно реагировать на происшествия и помогать гражданам в любых нештатных ситуациях. 

В ГАИ напомнили водителям: 

  • Соблюдайте скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.
  • Откажитесь от резких манёвров. 
  • Перед поездкой проверьте исправность автомобиля. 
  • Подумайте о целесообразности поездки на личном транспорте.

Пешеходам: 

  • Переходите проезжую часть только в установленных местах, убедившись в безопасности. 
  • В тёмное время суток используйте световозвращающие элементы. 
  • Будьте особенно осторожны на тротуарах и при выходе из общественного транспорта.
