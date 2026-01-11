ГАИ всегда придёт на помощь: сотрудники Госавтоинспекции помогают доставать застрявшие автомобили (видео)

В Калининградской области сотрудники ГАИ в связи с ухудшением погодных условий работают в усиленном режиме и даже помогают доставать застрявшие автомобили. Об этом сообщает Госавтоинспекция.
Экипажи ДПС дежурят на дорогах, чтобы оперативно реагировать на происшествия и помогать гражданам в любых нештатных ситуациях.
В ГАИ напомнили водителям:
- Соблюдайте скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.
- Откажитесь от резких манёвров.
- Перед поездкой проверьте исправность автомобиля.
- Подумайте о целесообразности поездки на личном транспорте.
Пешеходам:
- Переходите проезжую часть только в установленных местах, убедившись в безопасности.
- В тёмное время суток используйте световозвращающие элементы.
- Будьте особенно осторожны на тротуарах и при выходе из общественного транспорта.