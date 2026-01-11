ГАИ всегда придёт на помощь: сотрудники Госавтоинспекции помогают доставать застрявшие автомобили (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области сотрудники ГАИ в связи с ухудшением погодных условий работают в усиленном режиме и даже помогают доставать застрявшие автомобили. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Экипажи ДПС дежурят на дорогах, чтобы оперативно реагировать на происшествия и помогать гражданам в любых нештатных ситуациях.

В ГАИ напомнили водителям:

Соблюдайте скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.

Откажитесь от резких манёвров.

Перед поездкой проверьте исправность автомобиля.

Подумайте о целесообразности поездки на личном транспорте.

Пешеходам: