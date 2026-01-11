ФК «Балтика» и нападающий Кирилл Степанов продлили контракт до 2030 года

ВКонтакте

ФК «Балтика» и нападающий Кирилл Степанов продлили контракт до 5 июня 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Кирилл — воспитанник калининградского футбола. «Азы игры Степанов начал изучать в местной СШОР 5. С 2017 по 2021 годы он занимался в академии «Строгино», после чего вернулся в Калининград и в 2022-м стал Балтийцем. В нашем клубе нападающий прошёл все уровни подготовки к взрослому футболу: начал с игры ЮФЛ, продолжил матчами за молодёжную команду и завершил выступлениями за "Балтику-2"», — говорится в сообщении.

В сентябре 2025 года Кирилл дебютировал за основную команду «Балтики» в кубковой игре с ЦСКА. «Он сразу же отметился голом, который перевёл матч в победную для нас серию пенальти. Через месяц Степ забил в Кубке снова, но уже «Локомотиву» на «Ростех Арене». Всего на его счету пять игр и 76 минут на высшем уровне», — говорится в сообщении.