«Чтобы не допустить коллапса»: в Пионерском коммунальщики заявили, что чистят дороги от снега без выходных

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Власти Пионерского заявили, что уборка дорог, тротуаров и общественных пространств ведётся без выходных. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщает администрация муниципалитета.

«Все праздничные дни трудятся сотрудники учреждения «Заказчик», которое ответственно за содержание муниципальных территорий в городе. С 30 декабря работают без выходных. На работу выходят ранним утром и завершают работу поздним вечером. Первоочередной является задача очистки и обработки главных городских дорог, чтобы не допустить автомобильного коллапса. Затем чистят дорожные примыкания, дворовые проезды и тротуары», — говорится в сообщении.