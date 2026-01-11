В лесу Балтийска незаконно вырубили 29 сосен, возбуждено уголовное дело

ВКонтакте

В Калининградской области возбуждено уголовное дело за незаконную вырубку леса в Балтийске. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщает региональная прокуратура.

«Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения лесного законодательства. Установлено, что в Балтийске на территории городских лесов произведена рубка 29 деревьев породы сосна в отсутствие разрешительных и правоустанавливающих документов. Причиненный в результате этого ущерб оценивается в размере свыше 150 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Расследование находится на контроле надзорного ведомства.