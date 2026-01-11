В Калининградской области в 2025 году на благоустройство ушло почти 380 млн рублей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области в 2025 году в муниципалитетах благоустроили 42 общественные территории. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего на это было направлено 378,8 млн рублей, из них федеральные средства — 283,7 млн рублей. Общая площадь благоустроенных территорий составила более 70 тыс. кв. метров.

Как отметили в областном правительстве, в 2026 году работы будут продолжены. В частности, в Мамоново проложат пешеходные дорожки, установят лавочки и урны, проведут озеленение территории. Также планируется установить памятник участникам СВО.