Беспрозванных похвалил членов партии власти за уборку снега на улицах Калининграда и других городов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных похвалил активистов партии «Единая Россия» за уборку снега на улицах областного центра и других городов и призвал всех жителей последовать этому примеру. Об этом глава региона сообщил в воскресенье, 11 января, в своём телеграм-канале.

«Хочу похвалить нашу «Единую Россию», — отметил Беспрозванных. — Партийцы, молодёжь, волонтёры помогают нашим городам справиться в эти дни с последствиями непогоды. Уже несколько дней выходят на расчистку дорог и улиц и в Калининграде, и в других муниципалитетах».

Глава региона призвал остальных жителей также выйти на уборку снега.

«Надеюсь, добрый пример подан. И ему последуют другие политические силы, общественные организации, наши предприятия. Ведь когда навалишься на проблему всем миром, она и решается быстрее. Не ждите новогодних чудес — всё в наших с вами руках», — заявил Алексей Беспрозванных.