Снег по колено: погода в Калининграде и области в воскресенье, 11 января

В Калининградской области в воскресенье, 11 января, облачно с прояснениями. Временами возможен снег. На дорогах местами, особенно на западе региона во второй половине суток, ожидается гололедица, ухудшение видимости, метель, снежные заносы.Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным наблюдателей, регион будет находиться в зоне неустойчивой арктической воздушной массы. Интенсивные снежные заряды ожидаются во второй половине дня и вечером у западного побережья — Зеленоградский, Багратионовский районы, включая Калининград.

Днём в Калининграде -2...-4 °С, у побережья 0...-3 °С, на востоке области -4...-7 °С. Вечером по области похолодает до -7...-10 °С.

Ветер северного и северо-восточного направления. В Калининграде и области 3-8 м/с, у побережья 4-12 м/с, в порывах до 13-16 м/с. Атмосферное давление будет повышаться с 755 до 759 мм. рт. ст.

Как отметили в телеграм-канале, высота снежного покрова на севере области — Неманский район — после снегопадов в субботу достигла 35-ти сантиметров. С учётом продолжения периодического снега, к вечеру воскресенья снежный покров по области местами может достигнуть 30-40 см. В частности, на западе области — Балтийск, Светлый, Янтарный, Пионерский, Светлогорск, Зеленоградск, Пионерский, Мамоново, Зеленоградский, Багратионовский районы, включая Калининград.