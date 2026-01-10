В госархиве показали вид на главную аллею острова имени И.Канта в 1974-1975 годах

ВКонтакте

В Калининградском госархиве показали вид на главную аллею острова имени И.Канта со стороны Кафедрального собора в 1974-1975 гг. Учреждение выложило снимки на своей странице «ВКонтакте».

Вдали виднеется эстакада и крыша ещё недостроенного Дворца спорта «Юность», который введут в эксплуатацию в декабре 1976г.

«Прямо же по курсу — Аллея Славы и памятная стела в честь боевого и трудового подвига советского народа. Парк на острове будет торжественно открыт 9 мая 1974г. В Государственный архив Калининградской области негатив передал А.В.Зимин. «Alex Winter», — именно так любил он подписывать свои снимки, обозначая авторство», — говорится в сообщении.