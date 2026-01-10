17:03

В Фонде капитального ремонта Калининградской области поделились планами на 2026 год

В 2025 году Фонд капитального ремонта Калининградской области выполнил 1 194 вида работ в 408 многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Благодаря ремонту были улучшены условия жизни для 25 272 жителей региона. За год отремонтировали:

  1. 94 крыши,
  2. 54 фасада,
  3. 14 фундаментов,
  4. 10 подвалов,
  5. 149 внутридомовых инженерных систем,
  6. заменили 54 лифта в 23 домах.

Более того, были выполнены работы по ремонту пандусов, крылец и установке архитектурной подсветки. В ведомстве также поделились планами на 2026 год. Будет отремонтировано: 

  1. 254 крыши,
  2. 172 фасада,
  3. 61 фундамент,
  4. 26 подвалов,
  5. 404 внутренних инженерных систем,
  6. и заменены 58 лифтов.

Собственники квартир в домах, которые признали аварийными, не смогут получить обратно взносы на капремонт.

