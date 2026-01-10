В Фонде капитального ремонта Калининградской области поделились планами на 2026 год

В 2025 году Фонд капитального ремонта Калининградской области выполнил 1 194 вида работ в 408 многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Благодаря ремонту были улучшены условия жизни для 25 272 жителей региона. За год отремонтировали:
- 94 крыши,
- 54 фасада,
- 14 фундаментов,
- 10 подвалов,
- 149 внутридомовых инженерных систем,
- заменили 54 лифта в 23 домах.
Более того, были выполнены работы по ремонту пандусов, крылец и установке архитектурной подсветки. В ведомстве также поделились планами на 2026 год. Будет отремонтировано:
- 254 крыши,
- 172 фасада,
- 61 фундамент,
- 26 подвалов,
- 404 внутренних инженерных систем,
- и заменены 58 лифтов.
Собственники квартир в домах, которые признали аварийными, не смогут получить обратно взносы на капремонт.