В Фонде капитального ремонта Калининградской области поделились планами на 2026 год

В 2025 году Фонд капитального ремонта Калининградской области выполнил 1 194 вида работ в 408 многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Благодаря ремонту были улучшены условия жизни для 25 272 жителей региона. За год отремонтировали:

94 крыши, 54 фасада, 14 фундаментов, 10 подвалов, 149 внутридомовых инженерных систем, заменили 54 лифта в 23 домах.

Более того, были выполнены работы по ремонту пандусов, крылец и установке архитектурной подсветки. В ведомстве также поделились планами на 2026 год. Будет отремонтировано: