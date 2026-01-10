В Калининградской области на инициативное бюджетирование в 2026 году направят 100 млн рублей

ВКонтакте

Власти Калининградской области намерены направить на инициативное бюджетирование в 2026 году 100 млн рублей. Об этом в субботу, 10 января, заявил губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

«В прошлом году поддержали 23 проекта в 9 муниципалитетах. Выделили на них почти 70 млн рублей, в два раза больше, чем в 2024 году. Всё это по инициативному бюджетированию. Жители сами решают, на что идут деньги. В основном – это благоустройство и создание новых мест для отдыха. Видно, что такой механизм востребован, поэтому увеличиваем сумму на инициативное бюджетирование. На этот год запланировали 100 млн рублей», — отметил Алексей Беспрозванных.