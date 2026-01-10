Директор зоопарка Калининграда заявила, что в нём нет условий для содержания слонов

ВКонтакте

В зоопарке Калининграда нет условий для содержания слонов. Об этом в субботу, 10 января, заявила директор учреждения Светлана Соколова в своём телеграм-канале.

Светлана Соколова прокомментировала гибель слонихи, которая случилось в зоопарке 6 января.

«Преголя была частью жизни многих калининградцев, но я надеюсь, что никогда, никогда, в эти условия не завезут очередного слона, — подчеркнула она. — Что ни один директор, кто бы то ни был, не примет такого решения.

Слоны — очень социальные и интеллектуальные животные.

Рекомендуемый минимум в группе — четыре самки. Для самца нужен отдельный вольер. С учетом того, что в нашем климате эти животные лишь шесть-семь месяцев могут находиться на прогулках на улице — с середины апреля по середину октября при благоприятных погодных условиях, зимний павильон по размеру должен соответствовать условиям комфортного содержания для такой группы».

Директор зоопарка сообщила, что требуется для возвращения животных.

«Могут ли слоны вернуться в коллекцию зоопарка? Теоретически могут. Для этого нужна территория.

Теоретически это могла бы быть территория теннисных кортов, когда-то изъятых у зоопарка.

И очень большие деньги — порядка 700 — 800 млн руб. Если сойдутся эти два условия, тогда и можно будет вести речь о возвращении этих гигантов в Калининград».