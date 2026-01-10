Калининградские власти рассказали о проектах в сфере образования в 2025 году

ВКонтакте

В Калининградской области подвели итоги первого года реализации нацпроекта «Молодежь и дети» в сфере образования. Об этом в субботу, 10 января, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Национальный проект «Молодежь и дети» имеет для Калининградской области особое, стратегическое значение. Модернизируем социальную инфраструктуру, создаем пространства и проводим события для профессионального роста детей и взрослых, формируем будущее региона в условиях его уникального положения. Только за один год работы мы уже смогли добиться новых высот, поэтому я уверен, что полная реализация национального проекта в Калининградской области выведет на новый уровень её систему образования», – отметил губернатор Алексей Беспрозванных.

В частности, в Калининграде на улице Героя России Мариенко началось строительство самой большой школы в регионе. Здание рассчитано на 1 725 учащихся. Помимо образовательных и административных блоков предусмотрено размещение столовой, медблока, трех спортивных залов, многофункционального актового зала, библиотечно-информационного центра. На территории школы запланированы физкультурно-спортивная и учебно-опытная зоны, площадки для культурно-массовых мероприятий, автостоянки.

В школе №1 имени И. Прокопенко города Гвардейска и Прибалтийском судостроительном техникуме уже завершены капитальные ремонтные работы. В 2026 году после капремонтов откроются обновленные и оснащенные новым оборудованием здания школы №4 в Калининграде, №4 в Балтийске, посёлка Васильково Гурьевского муниципального округа и лицея №7 Черняховска.