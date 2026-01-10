Калининградская транспортная прокуратура обратила внимание на задержку 43 авиарейсов в Храброво

ВКонтакте

В Калининградской области транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров из-за задержек рейсов в аэропорту Храброво. Об этом в субботу, 10 января, сообщает пресс-служба ведомства.

«Северо-Западная транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия в связи с задержкой авиарейсов в нескольких регионах. Причина — неблагоприятные метеоусловия и позднее прибытие воздушных судов», — говорится в сообщении.

В частности, прокуратура отмечает, что в Калининграде задержаны 20 рейсов на вылет в Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург. Кроме того, отменены два рейса в Москву. Также в Храброво 23 рейса задержаны на прилёт из Екатеринбурга, Москвы, Мурманска, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Уфы.

«Круглосуточно продолжает работу мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры. В случае нарушений необходимо обращаться по телефону: +7 (911) 973-22-00», — подчеркнули в ведомстве.