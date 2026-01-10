«В Калининграде грех работать, надо путешествовать»: уроженка Камчатки 9 лет ведёт дневник о прогулках по городу (фото)

Наталья Гутенева ведёт в соцсетях страничку о путешествиях по Калининградской области. «Клопс» перелистал календарь 2025 года вместе с уроженкой Дальнего Востока и зарядился её позитивом.
Решение перебраться с востока на запад страны Наталья и Олег приняли девять лет назад. На разведку не поехали, как делают многие, а купили билеты и начали новую жизнь: «Мы уезжали не куда, а откуда. Отсекли обе столицы и Сибирь, проложили курс на Прибалтику». Смеются: пришло время наслаждаться жизнью:
В Калининграде просто грех работать, надо путешествовать и отдыхать.
Город — как вкусное блюдо, хочется повторить и повторить ещё».
Взрослые дети решение родителей поддержали. Старший сын живёт с семьёй на Камчатке, дочери — в Хабаровске, а младший тоже переехал в Калининград.
Наталья начинала трудовую деятельность учителем русского языка и литературы, после первого декрета спортсменку и комсомолку пригласили на работу в детский сад инструктором по плаванию и физкультуре. Упор во время занятий делала и на развитие речи у малышей. Олег работал автокрановщиком, и в его жизни с юности спорт тоже занимал значительное место.
Активный образ жизни супруги сохранили и сейчас. Наталья пишет стихи и рисует. Олег минимум два дня в неделю проводит в спортзале, в третий — играет в хоккей. Каждый день в семье начинается с зарядки и наматывания километров по городу в любую погоду.
Молодым стоит поучиться позитиву
Самый частый пост Натальи отражает суть характера и девиза по жизни: «Друзья! Всем хорошего, чудесного и светлого дня!» Она уверена: есть люди, которым такая ежедневная пилюля радости необходима: «Залечь на диване всегда успеем, а пока на двоих ногах надо жить и радоваться каждому дню».
В блог Натальи попали снятые 29 января подснежники, лужи с отражением Кафедрального собора, впечатления от праздничной ярмарки. Она призналась, что фотографирует и пишет, поскольку не может держать в себе детские восторги от города. Родные горы Камчатки, вулканы и океан снятся паре регулярно, но сожаления и возврата к прошлому нет.
«Там где-то бродит лошадь и заблудился ёжик», — пишет Наталья о туманном зимнем утре. Калининградка поделилась секретами сохранения солнечного настроения в серые дни.
- «Живите километрами, а не квадратными метрами. Дома не сидите.
- Холодное время года — период созерцания и внутреннего переосмысления. Город не становится хуже, просто другим: более спокойным, открытым, без листвы проявляется невероятная графичность. Этим надо любоваться.
- Небо в Калининграде даже в пасмурные дни совсем не серое, а белое и высокое. Нам есть с чем сравнивать: на Камчатке облака начинаются с первого этажа.
- Балтика не для загара, а для длительных прогулок круглый год. После спада туристического сезона наслаждайтесь единением с природной стихией, мечтайте, медитируйте, думайте».
В последний весенний месяц фотопосты Наталья посвятила не только цветению каштанов, сакуры и других деревьев, но и аномальному для региона холоду.
«Дорогой, любимый дедушка Серёжа. Ты вернулся! Люблю тебя. Горжусь! Твоя внучка Наташа», — калининградка встречала на Северном вокзале «Эшелон Победы» и вспомнила деда-фронтовика, закончившего войну в Польше.
Лето подарило сотни новых кадров с путешествий по области, из музеев и концертов. «На Дальнем Востоке асфальт начинается буквально от стены дома: так снег проще технике убирать, да и вымерзает растительность. Калининград же как один большой сказочный сад, один район краше другого. Мы тоже ухаживаем за зеленью под окнами», — поделилась Наталья.
Для многих калининградцев осень — лучшее время года: красный кирпич соборов и фортов, черепица и брусчатка органично смотрятся на фоне яркой листвы и покрасневшего девичьего винограда. Ежедневно Наталья и Олег гуляли в парках и по набережным. Выпавший снег — новый повод выбраться из дома и посмотреть, как город готовится к Новому году: «Оранжевые пятна тыкв... А снегу — здравствуй и прощай!»
