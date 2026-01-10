«В Калининграде грех работать, надо путешествовать»: уроженка Камчатки 9 лет ведёт дневник о прогулках по городу (фото)

Решение перебраться с востока на запад страны Наталья и Олег приняли девять лет назад. На разведку не поехали, как делают многие, а купили билеты и начали новую жизнь: «Мы уезжали не куда, а откуда. Отсекли обе столицы и Сибирь, проложили курс на Прибалтику». Смеются: пришло время наслаждаться жизнью:

В Калининграде просто грех работать, надо путешествовать и отдыхать.

Город — как вкусное блюдо, хочется повторить и повторить ещё».

Взрослые дети решение родителей поддержали. Старший сын живёт с семьёй на Камчатке, дочери — в Хабаровске, а младший тоже переехал в Калининград.

Наталья начинала трудовую деятельность учителем русского языка и литературы, после первого декрета спортсменку и комсомолку пригласили на работу в детский сад инструктором по плаванию и физкультуре. Упор во время занятий делала и на развитие речи у малышей. Олег работал автокрановщиком, и в его жизни с юности спорт тоже занимал значительное место.

Активный образ жизни супруги сохранили и сейчас. Наталья пишет стихи и рисует. Олег минимум два дня в неделю проводит в спортзале, в третий — играет в хоккей. Каждый день в семье начинается с зарядки и наматывания километров по городу в любую погоду.